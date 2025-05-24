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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-1 yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında Hollanda ile yaptığı özel maçta rakibini 3-1 yendi.

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 21:32
  • Giriş: 24.05.2025 21:32
  • Güncelleme: 24.05.2025 21:32
Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-1 yendi

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Ede kentindeki hazırlık maçında Hollanda ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-23, 20-25, 27-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

A Milli Takım, Hollanda ile yarın Rotterdam'da TSİ 17.00'de bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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