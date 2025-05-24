A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-1 yendi

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Ede kentindeki hazırlık maçında Hollanda ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-23, 20-25, 27-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

A Milli Takım, Hollanda ile yarın Rotterdam'da TSİ 17.00'de bir hazırlık maçı daha oynayacak.