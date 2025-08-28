Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak

ANKARA (AA) - Dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'na katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi 29-31 Ağustos tarihlerinde, Torino kentinde 3 hazırlık maçına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 21.30'da İtalya, 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.00'de Hollanda, 31 Ağustos Pazar günü ise TSİ 16.00'da Almanya ile karşılaşacak.

Milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Libero: Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar

