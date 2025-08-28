A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak
ANKARA (AA) - Dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'na katılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi 29-31 Ağustos tarihlerinde, Torino kentinde 3 hazırlık maçına çıkacak.
Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 21.30'da İtalya, 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.00'de Hollanda, 31 Ağustos Pazar günü ise TSİ 16.00'da Almanya ile karşılaşacak.
Milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Libero: Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar