A Milli Erkek Voleybol Takımı, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti
İSTANBUL, (DHA)-
Macaristan - Türkiye: 0-3
SALON: Continental Arena
HAKEMLER: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)
MACARİSTAN: Szalai, Boldizsar, Toth, Horvath, Garan, Varga, Kiss (L) (Török, Peter, Kecskemeti)
TÜRKİYE: Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Beytullah (L) (Berk, Ahmet, Abdulsamet, Muhammed)
SETLER: 16-25, 17-25, 15-25
SÜRE: 70 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Milliler, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ndeki dördüncü maçında 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18:00'de Malatya'da Danimarka'yı konuk edecek.
