A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-0 mağlup oldu

(ANKARA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşmasında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti.

Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turuna adını yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımı çeyrek finalde Polonya ile karşılaştı. Polonya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti.

Polonya setleri, 25-15, 25-22 ve 25-19 önde tamamladı. Polonya, yarı finalde İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.