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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu

Ajans Haberleri
  • 05.06.2024 11:19
  • Giriş: 05.06.2024 11:19
  • Güncelleme: 05.06.2024 11:19
Kaynak: DHA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu

Slovenya - Türkiye: 3-0

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: West Japan General Exhibition Center

HAKEMLER: Jiang Liu (Çin), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

SLOVENYA: Urnaut, Kozamernik, Stern, Cebulj, Pajenk, Ropret, Kovacic (L) (Mujanovic)

TÜRKİYE: Efe Mandıracı, Faik Samet, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat, Volkan (L) (Kaan, Arda, Yasin)

SETLER: 25-22, 26-24, 25-20

SÜRE: 82 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin 2’nci haftasındaki ilk maçında Slovenya’ya 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin setleri 25-22, 26-24 ve 25-20 sona erdi.

Filenin Efeleri, Milletler Ligi’nin 2’nci haftasındaki ikinci maçında yarın TSİ 13.30’da Polonya ile karşılaşacak.

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