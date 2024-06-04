A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'yla karşılaşacak
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında yarın Slovenya'yla karşılaşacak.
Organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek.
Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını yarın TSİ 09.30'da Slovenya'yla yapacak.
Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan
Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül
Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu
"Filenin Efeleri"nin TSİ maç programı şu şekilde:
Yarın:
09.30 Slovenya-Türkiye
6 Haziran Perşembe:
13.30 Polonya-Türkiye
8 Haziran Cumartesi:
06.00 İran-Türkiye
9 Haziran Pazar:
09.30 Almanya-Türkiye