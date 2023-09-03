A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Portekiz ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya sonra Romanya'ya yenilirken Yunanistan karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Milli takımın rakibi Portekiz ise Romanya'yı mağlup ederken Yunanistan ve Fransa'ya kaybetti.

Fransa'nın yenilgisiz ilk sırada yer aldığı D Grubu'nda, 2 maç kazanan ev sahibi İsrail, ikinci sırada bulunuyor. Portekiz, Türkiye, Yunanistan ve Romanya ise 1'er galibiyetle Fransa ve İsrail'in arkasında sıralanıyor.

Türkiye, grup mücadelesini, 5 Eylül Salı günü TSİ 20.00'de başlayacak İsrail maçıyla tamamlayacak.