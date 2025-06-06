A Milli Futbol Takımı, ABD maçını oynayacağı Hartford'a geldi
Kaynak: AA
HARTFORD (AA) - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın oynayacağı ABD karşılaşması için Connecticut eyaletine bağlı Hartford şehrine geldi.
Boston'a bağlı Foxborough'daki kamp çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, 1 saat 45 dakikalık otobüs yolculuğunun ardından Hartford'da konaklayacağı otele ulaştı.
Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Salih Özcan kafilede yer almadı.
Milliler, hazırlık maçında yarın ABD ile Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.40'ta başlayacak.