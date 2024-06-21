A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadı'nda yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ile karşılaşacağı BVB Dortmund Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın son hazırlığını sabah saatlerinde Barsinghausen'deki kamp merkezinde yapan milliler, uçakla Dortmund'a geldi ve ardından BVB Dortmund Stadyumu'na geçti.

Yürüyüş sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, Gürcistan karşılaşmasının da oynandığı stadyumun zeminini bir kez daha kontrol etti.