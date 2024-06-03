A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü

Tedbir amaçlı dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu, idmanda yer almadı

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Tedbir amaçlı dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu, idmanda yer almadı.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, idmanı tribünden takip etti.

Milliler, şampiyona öncesi yarın İtalya ile yapacağı hazırlık maçı için öğleden sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket edecek uçakla Bologna'ya gidecek.