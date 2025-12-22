A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sıradaki yerini korudu

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 22.12.2025 15:59
  • Giriş: 22.12.2025 15:59
  • Güncelleme: 22.12.2025 15:59
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.

Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1İspanya1877,18-
2Arjantin1873,33-
3Fransa1870-
4İngiltere1834,12-
5Brezilya1760,46-
6Portekiz1760,38-
7Hollanda1756,27-
8Belçika1730,71-
9Almanya1724,15-
10Hırvatistan1716,88-
