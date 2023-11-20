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A Milli Futbol Takımı, Galler ile 9. kez karşı karşıya

Ajans Haberleri
  • 20.11.2023 11:14
  • Giriş: 20.11.2023 11:14
  • Güncelleme: 20.11.2023 11:14
Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, Galler ile 9. kez karşı karşıya

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Galler'le 9. kez rakip olacak.

Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 3'ü Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 8 maçta 9 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

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