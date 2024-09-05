A Milli Futbol Takımı, Galler maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile yarın deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Sakatlığını atlatan Hakan Çalhanoğlu ilk kez takımla çalışırken, Eren Elmalı ise koşu yaptı.

Isınma koşularıyla başlayıp, pas antrenmanıyla süren idman, 2 grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktiği üzerine çalışıldı.