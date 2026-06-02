A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık süreci kapsamında İstanbul Chobani Stadı’nda Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, karşılaşmaya hızlı başlayarak henüz 2. dakikada Orkun Kökçü’nün attığı golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Can Uzun'un kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran takım, ilk yarıyı 2-0'lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tutan takım, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

EREN ELMALI TEDBİR AMACIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşmanın 7. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başından darbe alan Eren Elmalı, bir süre daha sahada kalarak Can Uzun’un attığı golün pasını verdi. Daha sonra baş dönmesi şikayetiyle kenara gelen Elmalı, yerini Zeki Çelik’e bıraktı.

Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan futbolcunun yapılan kontrollerinde sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı açıklandı. Elmalı’nın oyundan çıkmasının ardından savunma hattında zorunlu değişikliğe gidilerek Mert Müldür sol beke, Zeki Çelik ise sağ beke geçti.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI ABD'DE OYNANACAK

Dünya Kupası hazırlıklarına 22 Mayıs'tan bu yana TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden takım, ikinci hazırlık maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile yapacak. Karşılaşma ve kamp çalışmaları için takım, yarın öğle saatlerinde ABD'ye hareket edecek.