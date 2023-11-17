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A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında yarın Almanya ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 17.11.2023 11:27
  • Giriş: 17.11.2023 11:27
  • Güncelleme: 17.11.2023 11:27
Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında yarın Almanya ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler , dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

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