A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında yarın Almanya ile karşılaşacak
Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler , dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.
A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.
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