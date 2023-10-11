A Milli Futbol Takımı, İstanbul’daki son çalışmasını yaptı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda yarın akşam deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul’daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Video görüntüleri eşliğinde yapılan taktiksel hazırlık sonrasında antrenman sahasına geçen milliler, burada Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir çalışma yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sırasıyla pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı, son bölümde ise dar alanda kısa bir çift kale maç oynandı.