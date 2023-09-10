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A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya gitti

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 16:02
  • Giriş: 10.09.2023 16:02
  • Güncelleme: 10.09.2023 16:04
Kaynak: AA
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A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya gitti

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önceki gün karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kalan milli takım, Japonya ile yapacağı özel maç için Hollanda'ya gitti.

Milli takım, kamp yaptıkları otelden ayrıldı. Bu sırada milli futbolcular kendilerini bekleyen taraftarlara imza verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Futbolcular ve teknik ekip yoğun güvenlik önlemleri altında Hasan Polatkan Havalimanı'na geldi.

A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na hareket etti.

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