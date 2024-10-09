A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik varyasyonlar üzerinde duruldu ve çift kale taktik oyunu yapıldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ile Ceyhun Kazancı, yönetim kurulu üyeleri Ural Aküzüm ile Murat Şahin ve genel sekreter Abdullah Ayaz, milli takımın antrenmanını tribünden takip etti.

Ay-yıldızlılar, Karadağ maçı için yarın saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Samsun'a gidecek.