A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde yoluna kayıpsız devam ediyor

Hazırlık maçında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, Montella yönetiminde çıktığı 3 maçta 8 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında da Letonya'yı Konya'da 4-0'la geçti ve Türkiye, EURO 2024'e katılma hakkını elde etti.

Montella yönetiminde ilk golünü Almanya karşısında henüz mücadelenin 5. dakikasında kalesinde gören ay-yıldızlı ekip, zorlu maçı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle kazanmayı başardı.