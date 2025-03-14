A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı Macaristan maçları için belirlenen aday kadro açıklandı.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile mücadele edecek.

İlk maç, 20 Mart 2025’te saat 20.00’de Türkiye’de oynanacak.

Rövanş mücadelesi ise 23 Mart 2025’te saat 20.00’de Macaristan’da gerçekleştirilecek.

A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev yapan Demir Ege Tıknaz ise ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi.

Milliler, 17 Mart Pazartesi günü saat TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 17.00'de yapacak ay-yıldızlı ekip, hafta boyunca Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını Riva'da sürdürecek.

Teknik Direktör Vicenzo Montella tarafından belirlenen A Milli Takım’ın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler:

Berke Özer, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans:

Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Taha Şahin, Yusuf Akçiçek

Orta Saha:

Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet:

Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.