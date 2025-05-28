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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

TFF, A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

Spor
  • 28.05.2025 15:42
  • Giriş: 28.05.2025 15:42
  • Güncelleme: 28.05.2025 15:52
Kaynak: Spor Servisi
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Fotoğraf: AA

A Milli Futbol Takımı'nın  ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı, 7 Haziran'da ABD, 11 Haziran'da ise Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu müsabakalarda forma giyecek oyuncuların yer aldığı aday kadroyu açıkladı.

TFF tarafından açıklanan aday kadroda şu isimler yer aldı:

KALECİLER

Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Berke Özer, Uğurcan Çakır

DEFANS

Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Yasin Özcan, Eren Elmalı, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

ORTA SAHA

Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET

Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın

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