A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
TFF, A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı, 7 Haziran'da ABD, 11 Haziran'da ise Meksika ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu müsabakalarda forma giyecek oyuncuların yer aldığı aday kadroyu açıkladı.
TFF tarafından açıklanan aday kadroda şu isimler yer aldı:
KALECİLER
Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Berke Özer, Uğurcan Çakır
DEFANS
Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Yasin Özcan, Eren Elmalı, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
ORTA SAHA
Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan
FORVET
Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın
A Millî Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri’nde Haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi. #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/xMqX4UjqU2— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) May 28, 2025