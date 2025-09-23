Giriş / Abone Ol
Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun üçüncü haftasında Bulgaristan ile 11 Eylül'de deplasmanda yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak mücadelenin biletlerinin genel satışına başlandığı belirtildi.

Taraftarların bin 750 lira olarak belirlenen misafir tribün biletlerini "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan alabileceği aktarıldı.

Bilet satışında Passolig kart zorunluluğunun aranmayacağı kaydedildi.

