A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinden Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda aynı grupta yer aldığı rakiplerinden Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında 18 Haziran'da karşılaşacağı rakibi Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen aday kadroda 26 futbolcu yer aldı.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle;

Kaleciler: Giorgi Mamardashvili (Valencia CF), Giorgi Loria (FC Dinamo Tbilisi), Luka Gugeshashvili (Qarabağ FK)

Savunma: Solomon Kverkvelia (Al-Okhdood Club), Giorgi Gvelesiani (Persepolis FC), Guram Kashia (ŠK Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos FC), Lasha Dvali (APOEL FC), Luka Lochoshvili (US Cremonese), Otar Kakabadze (MKS Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

Orta saha: Giorgi Chakvetadze (Watford FC), Anzor Mekvabishvili (CS Universitatea Craiova), Jaba Kankava (ŠK Slovan Bratislava), Otar Kiteishvili (SK Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante UD), Sandro Altunashvili (Wolfsberger AC), Levan Shengelia (Panetolikos FC), Giorgi Tsitaishvili (FC Dinamo Batumi), Saba Lobzhanidze (Atlanta United FC)

Forvet: Zuriko Davitashvili (FC Girondins de Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher SC), Georges Mikautadze (FC Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL FC), Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli)

Şampiyona öncesinde 9 Haziran'da Karadağ ile özel maç yapacak olan Gürcistan'ın nihai kadrosu en geç 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirilecek.