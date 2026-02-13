A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre FIFA'nın uluslararası maç takviminde yaptığı değişiklik doğrultusunda turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, eylül ayı sonu ile ekim ayı başında oynanacak.

Gruplardaki son iki karşılaşma ise kasım ayında oynanacak.

Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarının tarih ve saatleri şöyle:

25 Eylül Cuma:

21.45 Türkiye-Fransa





28 Eylül Pazartesi:

21.45 Türkiye-İtalya





2 Ekim Cuma:

21.45 Belçika - Türkiye





5 Ekim Pazartesi:

21.45 İtalya-Türkiye





12 Kasım Perşembe:

20.00 Türkiye-Belçika





15 Kasım Pazar:

22.45 Fransa-Türkiye