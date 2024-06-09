A Milli Futbol Takımı, Polonya maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: İHA
A Milli Futbol Takımı, Polonya ile yarın deplasmanda oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Polonya’nın Opalenica Kasabası’ndaki kamp tesisinde Teknik Direktör Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.
Antrenmana Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle katılmadı.