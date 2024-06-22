A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçı için stadyuma geldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçı için Türkiye ve Portekiz milli takımları, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma giriş yaptı.

Ajans Haberleri 22.06.2024 18:24 Giriş: 22.06.2024 18:24

Güncelleme: 22.06.2024 18:25 Kaynak: İHA

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