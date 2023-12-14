A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan açıklamalar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye gibi büyük ve önemli bir ülkeyi temsil edeceklerinin bilincinde olduklarını söyledi.

Vincenzo Montella, Maslak’taki ESA Arena'da gerçekleştirilen markalar ve spor konferansı Brand & Sport Summit’in "Euro 2024 Yolunda" başlıklı oturumda açıklamalarda bulundu.

Yaptığı görevin önemini bildiğini vurgulayan Montella, "Türkiye gibi büyük bir ülkeyi temsil ettiğimizi bilmemiz gerekiyor. Sonuç tabii ki bir çok şeye bağlıdır. İlk maçlarımızda kendimizi gösterdik. Sonuçlar olumlu oldu. Ülkenin ruhu sahada net algılanıyordu. İlk hedefimiz buydu. Bu maçlar aracılığıyla Türkiye’nin ruhunu yansıtmak istiyoruz. Bence ilk hedef budur. Avrupa Kupası’nda da bunun olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk ve teknik adamlığın farklı şeyler olduğunu aktaran İtalyan teknik adam, A Milli Takım ile elde ettiği başarı hakkında ise, "Çok şanslıydım diyebilirim. Göreve geldiğimde yarı Türk müyüm diye de düşündüm. Neredeysen ona göre çalışacaksın. Türkiye’ye geldiğimde rahatım, keyifliyim, mutluyum. Kültüre uyum sağlamak önemli. Alışkanlıkları tepetaklak etmek diye bir şey mümkün olmaz, fikirlerini getirirsin ama bulunduğun ortama uyum sağlarsın. Öncelikle benim uyum sağlamam gerek. Biz sahada kimliğimizi, gururumuzu ortaya koymalıyız. Takım olarak en iyisini yapmaya ve hedefe ulaşacağımıza ikna olmalıyız. Hedefimiz bizden beklenenin en iyisini vermek ve sahada takım bütünlüğümüzü ortaya koymak. Sahada bunun sonucunu alacağız. Her şeyi kazanmalıyız anlayışından uzaklaşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.