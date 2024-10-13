A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında İzlanda karşısında

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.