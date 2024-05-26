A Milli futbolculara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulandı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

İdman öncesinde kampta bulunan futbolculara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulanırken, daha sonra saha antrenmanına geçildi.

İdmanda, ısınmanın ardından rondo ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Şut çalışmasıyla antrenman son buldu.

A Milli Takım yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.