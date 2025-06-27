A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında Almanya'ya 93-73 yenildi.

Maçın başlarında top paylaşımını iyi yapan Almanya, ilk periyodu 23-15 önde bitirdi.

Milliler, ilk yarıda serbest atışlarda ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulmakta zorlandı. Ay-yıldızlı ekip karşısında hızlı hücumlarla farkı açan Almanlar, devre arasına 50-28 üstün gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK AZALDI, SONRA AÇILDI

Üçüncü çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan milli takım, periyodun ortalarında üst üste gelen üç sayılık basketlerle farkı 9 sayıya kadar indirdi: 48-57.

Çeyreğin sonlarında skor üretmekte zorlanmayan Almanya, oyunun kontrolünü tekrar ele geçirerek final periyoduna 73-52 önde girdi.

Son periyotta millilerin maça ortak olmasına izin vermeyen Almanya, mücadeleden 20 sayı farkla 93-73 galip ayrıldı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Almanya'da Buhner 19 sayı, 7 asist, 5 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Milli takımda Tilbe Şenyürek'in 15 sayı, 10 ribauntluk "double-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI ELEMELERİ İÇİN LİTVANYA İLE OYNAYACAK

Bu sonuçla 5'incilik maçına çıkma hakkı kazanan Almanya, Çekya'nın rakibi oldu.

Türkiye ise 7'ncilik müsabakasında Litvanya ile karşılaşacak. İki karşılaşma da 29 Haziran Pazar günü oynanacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ İÇİN KRİTİK MAÇ

Yarı finalistler Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına gidecek son ülke, Litvanya ile Türkiye arasındaki maçın galibi olacak.