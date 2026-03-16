A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası bileti için sahada

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki 5. ve son maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

2 GALİBİYET, 2 MAĞLUBİYET

Grupta oynadığı dört maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Türkiye, son karşılaşmada Dünya Kupası’na katılım için sahaya çıkacak. Macaristan da aynı performansla grupta yer alıyor.

C Grubu’nda yarın iki karşılaşma daha oynanacak. Günün ilk maçında saat 14.30’da Japonya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Saat 17.30’da ise Avustralya ile Kanada mücadele edecek.

Türkiye, Macaristan karşısında alacağı sonuçla Dünya Kupası yolundaki kaderini belirleyecek.