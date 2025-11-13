A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın Nijerya ile karşılaşacak
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında yarın sahasında Nijerya ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar, 11-17 Mart arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde yeni başantrenörü Andrea Mazzon yönetimindeki ilk sınavını Nijerya karşısında verecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Mücadele HT Spor'dan canlı yayımlanacak.