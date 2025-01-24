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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı biletleri satışa çıktı

Ajans Haberleri
  • 24.01.2025 12:59
  • Giriş: 24.01.2025 12:59
  • Güncelleme: 24.01.2025 12:59
Kaynak: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda maçı biletleri satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 6 Şubat Perşembe günü İzlanda ile Kocaeli'de oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Basketbolseverler Türkiye-İzlanda maçının biletlerini "Biletix" üzerinden satın alabilecek.

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