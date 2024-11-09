A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, Slovakya maçını kazanmayı hedefliyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 4. maçında yarın Slovakya'ya konuk olacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda oyunculardan Olcay Çakır Turgut, Tilbe Şenyürek ve Gökşen Fitik, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Olcay Çakır Turgut, Tilbe Şenyürek ve Gökşen Fitik, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Gopass Arena'da yaptıkları antrenmandan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı kaptanı Olcay Çakır Turgut, 101-54 kazandıkları Romanya maçının çok güzel geçtiğini belirterek "Elbette kazandığımız maçlarda hatalar yaptık. İzlanda maçı, bizim için zordu. İyi basketbol oynamadık ama orada önemli olan deplasmanda kazanmaktı. 3'te 3 yaptık. Önceki Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kötü bir anımız olan takımla karşılaşacağız. Evimize galibiyetle dönüp grubu lider bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Slovakya'nın ev sahibi avantajını kullanacağını vurgulayan Olcay Çakır Turgut, "Slovakya'nın oyuncuları, son oynadığımız maça göre değişti. Çok zor bir maç olacak. Takım olarak enerjimiz çok iyi. Kısa bir sürede takım birbirine alıştı. Bu enerjimizle Slovakya'dan galibiyetle ayrılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Tilbe Şenyürek: "Çok güzel bir maç bizi bekliyor"

Oyunculardan Tilbe Şenyürek, Slovakya'nın ilk maça göre farklı kadroyla müsabakaya çıkacağına dikkati çekerek "Maçın zor geçeceğini düşünüyorum. Başka ülkeler, bizim gibi ev sahibi avantajını iyi kullanıyor. Kadrolarında değişiklikler var. Biz, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya ile son karşılaştığımızda çok eksiktik. Artık eksiklerimiz yok. Çok güzel bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Tilbe Şenyürek, tam kadro olmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Tam kadro olduğumuzda enerjimiz ve motivasyonumuz daha iyi oluyor. Oyun düzenimiz ve takım içindeki bağlılığımız, her oyuncunun eksilmesiyle kötü etkileniyor. Daha önce aldığımız mağlubiyetlerde bizi iç faktörler çok etkiledi. Grupta üç galibiyet almamızın sebebi ise tam kadro olmamız. Karşımızda zorlu bir rakip var ama biz de tam kadroyuz ve enerjimiz çok iyi. İnşallah bu maçı kazanıp, 4'te 4 yaparız ve öyle yolumuza devam ederiz." şeklinde konuştu.

- Gökşen Fitik: "Biz, her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz"

Milli takımın genç oyuncularından Gökşen Fitik, gruba namağlup devam ettikleri için mutlu olduklarını dile getirerek "Biz, her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz. Mücadeleden kaçmayan bir milli takım izletmek istiyoruz. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Slovakya'nın galibiyet için elinden geleni yapacağını ifade eden Gökşen, "İlk maçta onlara karşı farklı bir galibiyet aldık. Sonrasında Slovakya, kadro değişikliğine gitti. Onların da son şansı. Ev sahibi avantajını da kullanmaya çalışacaklardır. Biz, kendi oyunumuzu oynayıp galibiyet almaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Milli takımın motivasyonun iyi olduğunu dile getiren Gökşen, "Kış kamplarında çok fazla vaktimiz olmuyor. Artık birbirimizi tanıyoruz ve bu yüzden alışma sürecini daha hızlı atlatıyoruz. Motivasyonu hep yüksek tutuyoruz. Enerjimiz de çok güzel. Buradaki maçın öneminin farkındayız." şeklinde konuştu.