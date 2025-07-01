A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın attığı her sayı 5 kilo mamaya dönüşüyor

İSTANBUL, (DHA)- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nı 7’nci sırada tamamladı ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele etmeye hak kazandı. A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarının resmi sponsoru Hepsiburada, Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle yaptığı ‘Potadan Patiye’ projesi ile A Milli Takımı’nın sahada attığı her sayıyı 5 kilo mamaya dönüşüyor.

Kurtaran Ev’deki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayan projede 2,5 ton mamaya ulaşılırken Hepsiburada müşterilerinin ve iş ortaklarının mama destekleriyle bu rakam 1 Temmuz itibarıyla 4 tonu aştı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın, Yunanistan’da gerçekleştirilen FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda 489 sayı atarak turnuvayı 7’nci sırada tamamladı ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele etmeye hak kazandı. A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarının resmi sponsoru Hepsiburada’nın milli takımımızın sahadaki başarısını sokaktaki patili dostlarla buluşturan ‘Potadan Patiye’ projesi kapsamında A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda attığı her sayı, 2,5 ton mamaya dönüştü ve Kurtaran Ev’in yaşam alanlarındaki sokak hayvanlarına ulaştırıldı.

Hepsiburada müşterilerinin ve iş ortaklarının da desteğiyle büyüyen bu dayanışma sayesinde gönderilen her mama patili dostların Kurtaran Ev’in barınaklarında sağlıklı bir şekilde yaşamalarına büyük katkı sağlıyor. Hepsiburada müşterileri Patili Dostlara Destek Sayfası üzerinden indirimli fiyatlarla mama siparişi vererek projeye katkı sunabiliyor. HepsiJET aracılığıyla Kurtaran Ev Derneği’ne ücretsiz olarak ulaştırılan mamalar, sokak hayvanlarının yaşamına doğrudan destek veriyor.

‘Potadan Patiye’ projesi, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Ağustos-Eylül aylarında katılacağı Avrupa Şampiyonası maçlarında da devam edecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda olduğu gibi A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları süresince attıkları her sayı 5 kilo mama olarak Kurtaran Ev Derneği’ne bağışlanacak.

Patili Dostlara Destek Sayfası’na Hepsiburada internet sitesinden ulaşılabilir.