A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını tam kadro sürdürdü

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi tam kadro antrenman yaptı.

Maçın oynanacağı Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı’nda, Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, oyun kurma, geçişler ve taktik çalışmayla sona erdi.

Sporculara başarı dileklerinde bulunan Vali Aydoğdu, A Milli Kadın Takımı’nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Erzincan’da kamp yaptığını ifade ederek, "Biz milli takımımızı, hocalarımızı iyi bir şekilde ağırlamak istiyoruz. Bugüne kadar Allah’a şükür problemsiz geldi. Cuma akşamı inşallah stadın tamamını doldurup, milli takımımızı destekleyeceğiz. Buradan 3 puan alırsak, Avrupa elemelerinde bir nefes almış olacağız" dedi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Necla Güngör Kıragası, Erzincan kampına çok keyifli başladıklarını belirterek, "Tam kadro halinde artık sahaya çıkabiliyoruz. İki oyuncumuz vardı yurt dışında oynayan onları da tamamladık, onlar da dün bize dahil oldu. Bugünden itibaren artık kampımızın ikinci etabı dediğimiz maça yönelik çalışacağımız, tamamen taktiksel açıdan organize olacağımız antrenmanları yapmaya başlayacağız. Bugün de geriden oyun kurma ve geçişler üstüne bir taktik çalışmamız var. Onun dışında da oyuncularımızın performansına göre geçiş oyunlardaki varyasyonları işleyeceğiz" diye konuştu.

Şehrin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıragası, "Erzincan halkının ilgisini gördükçe oyuncularımız daha fazla motive oluyor. Biz onlar için daha fazlasını yapmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah 31 Mayıs’ta bu güzel dolu stadyumda seyircilerimize karşı güzel bir oyun oynayacağız. Oyunun karşılığında 3 puanı alan biz olmak istiyoruz" şeklinde konuştu

Yağmur Uraz da 10 gündür Erzincan’da kamp yaptıklarını hatırlatarak, "Güzel bir stat, heyecanlıyız. Erzincan halkını bu stada bekliyoruz. İlk maçımızı kazanmak istiyoruz" dedi.

Kaleci Göknur Güleryüz ise takım ve kaleciler olarak çok iyi hazırlandıklarını, maç günü tüm kadınları ve Erzincanlıları maça davet ettiğini söyleyerek, "8 resmi maçımızda sadece 4 gol yedik, bu bizim için çok büyük başarı. Beraber çalışmak bize çok büyük heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 31 Mayıs Cuma günü Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.