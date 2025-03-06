A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 58. sıraya yükseldi
A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 58. sıraya yükseldi.
Kaynak: AA
A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 58. sıraya yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması yayımlandı.
ABD'nin ilk sıradaki yerini koruduğu listede, ikinci sıradaki İspanya ile üçüncü sıradaki Almanya'nın yeri değişmedi.
A Milli Kadın Futbol Takımı ise geçen ay UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde aldığı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetin ardından listede 2 basamak yükselerek 1430.34 puanla 58. sırada yer aldı.