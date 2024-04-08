A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Macaristan'la karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Pendik Stadı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde Macaristan karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Pendik Stadı'nda Macaristan'ı konuk edecek.