A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Kosova maçları öncesi medya günü düzenlendi

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out mücadelesinde 24 Ekim Cuma günü deplasmanda, 28 Ekim Salı günü de İzmir'de Kosova ile yapacağı maçlar öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen medya gününe, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli oyuncular katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Necla Güngör Kıragası, milli takım kampının 17 Ekim'de başladığını belirterek, "İki periyot halinde kampımızı düzenledik. İlk periyotta uluslararası arenada oynadığımız maçların ritmi, şiddeti ve yüksek enerjili sekanslarını ligimizde yakalayamadığımız için özel antrenmanlar planladık. İlk etap bitti. İkinci periyodu taktiksel antrenmanlarla devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakipleri Kosova'ya değinen Kıragası, "Çok önemli maçlara çıkacağız. Kosova, UEFA Uluslar C Ligi'ne düşmüştü. B Ligi'ne çıkmak için çok yoğun mesai harcadılar. Rakibimize saygı duyuyoruz. Kadın futbolundaki gelişimi bütün ülkeye göstermek için çabalıyorlar. Biz de C Ligi'nde 6'da 6 yaptık. B Ligi'ne çıktığımızda da ilk senede play-off oynadık. A Ligi'ne çıkmak için mücadele etmek istiyoruz. İki maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp, 29 Ekim'den önce bayramı ülkemizle kutlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Biz en iyi oyuncularla karşılaşmak istiyoruz"

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele etmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Necla Güngör Kıragası, şunları kaydetti:

"B Ligi'ndeki performans çok farklı. Biz, B Ligi'nde oynadığımız her maçta geçiş oyunu oynayabildik. B Ligi'nde kendi futbolumuzu da geliştirebildik. Bu yüzden B Ligi bizim için çok kıymetli. B Ligi'nde olunca A Ligi'ne bir adım daha yaklaşıyoruz. Kadın futbolunu en üst seviyede temsil etmek de bizim için çok kıymetli. Ayrıca oyuncularıma C Ligi seviyesi yetmiyor. Biz en iyi oyuncularla karşılaşmak istiyoruz. Ülkemizde erkek futbolu, 1923 senesinde başlamış. Aramızda 72 senelik bir fark var. Biz bu farka rağmen son 5 senede çok ciddi bir emek sarf ettik. Oyuncularımın çoğu öğretmen. Çift işte çalışıyorlar. Bunun yanında bireysel idmanlarını yapıyorlar. Çok önemli kulüpleri temsil ediyorlar. Ayrıca milli takımı da en üst seviyede temsil etmeye çalışıyorlar."

Takım olarak iyi savunma yaptıklarını belirten Kıragası, "Kosova maçında ise hücumdan savunmaya iyi geçmemiz gerekiyor. Topu kazandıktan sonra da tekrar hücum etmemiz gerekecek. Topu kaptırdıktan sonra göstermemiz gereken reaksiyonu çalıştık. Sakatlık olmadan, çok keyifli bir şekilde antrenmanları bitirdik." şeklinde konuştu.

Kosova ile ikinci maçı İzmir'de yapacak olmanın çok özel olduğunu aktaran Kıragası, "İzmir'i çok seviyoruz. Gürsel Aksel Stadı, bizim için çok özel. Göztepe taraftarı da bizim için çok özel. Onların desteğini yanımızda hissedeceğimizden eminim. Maçtan bir gün sonra da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı var. Umarım bizler orada İzmir taraftarının desteğiyle bayramı kutlarız." dedi.

Kosova'nın 7 futbolcusunun Türkiye'de oynadığını hatırlatan Kıragası, "Bu bizim için avantaj. Bütün maçlarını takip ettik. Onlar bizi tanıyor. Biz de onları iyi tanıyoruz. Kosova çıktığı günden itibaren analizlerini yaptık. Önlemlerimizi aldık. Kendi oyunumuzu oynamak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.