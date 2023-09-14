A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek milliler, 22 Eylül'de Gürcistan ve 26 Eylül'de Litvanya ile karşılaşacak

Ajans Haberleri 14.09.2023 15:50 Giriş: 14.09.2023 15:50

Güncelleme: 14.09.2023 15:51 Kaynak: AA

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