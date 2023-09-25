A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'nde Litvanya'yı konuk edecek

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek.

Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonundan Rita Vehapi yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu ve Yağmur Uraz'ın golleriyle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Litvanya'yı deplasmanda 2-0 yenen Lüksemburg'un önünde averajla lider durumda bulunuyor.

Çift maçlı lig usulüne göre yapılacak karşılaşmalar sonucunda liderliği elde edecek takım, UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'ne yükselecek. Ayrıca C Ligi'nde en iyi grup ikincileri klasmanında ilk 3 sırayı alacak takımlar, B Ligi'nin en iyi üç grup üçüncüsü ile play-off oynayacak.