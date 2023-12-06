A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde başarıyı hedefliyor

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grubu gol yemeden zirvede tamamlayıp B Ligi'ne çıkmaya hak kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı, yükselişini sürdürmeye çalışacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde C Ligi 2 Grup'ta oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılan A Milli Kadın Futbol Takımı, çıktığı karşılaşmalarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesini de gole kapattı.

Gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine çeken milliler, B Grubu'nda da aynı başarıyı sergileyerek, kadın futbolunun Türkiye'de daha da yaygınlaşmasını hedefliyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, AA muhabirine, C Ligi'nde elde ettikleri başarıdan dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Son 3 senede planladıkları hedefleri başarmanın önemli olduğuna değinen Kıragası, oyuncuların sahada gösterdiği mücadelenin kadın futboluna gelecekte umutla bakılmasını sağladığını belirtti.

Kıragası, her hedefe adım adım gittiklerini anlatarak, C Ligi'ndeki mücadelelerini de buradaki rakiplerine göre kurguladıklarını dile getirdi.