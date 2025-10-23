A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde kalmak istiyor

İSTANBUL (AA) - CAN ÖCAL - A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularından Melike Pekel ile Ece Türkoğlu, UEFA Uluslar C Ligi'ne düşmek istemediklerini belirtti.

Melike Pekel ve Ece Türkoğlu, milli takımın yarın deplasmanda ve 28 Ekim Salı günü de İzmir'de Kosova ile yapacağı maçlar öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kosova ile çıkacakları iki maçın kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Melike, "Bu maçların öneminin farkındayız. Bu seviyeye gelmişken UEFA Uluslar C Ligi'ne düşmek istemiyoruz. Şu anda Türkiye'deki kadın futbolunun zirvesindeyiz. Buralarda olduğumuz için de mutluyuz. Buralara gelmek için çok emek verildi. Kosova ile oynayacağımız iki maçı da alıp, yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Hiçbir rakibi küçük görmüyoruz"

Rakipleri Kosova'yı değerlendiren milli oyuncu, "Hiçbir rakibi küçük görmüyoruz. Hocalarımızla beraber bütün rakipleri aynı şekilde analiz ediyoruz. Kosova'nın ligimizde 7 tane oyuncusu var. O oyuncuları iyi tanıyoruz. Onları analiz ettik. Ona göre hazırlandık. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Son yıllarda Türkiye'nin kadın futbolunda çok geliştiğini aktaran Melike, "Eskiden böyle sponsorlarımız ve kamplarımız olmuyordu. Senede bir kez buluşup, öyle maçlara gidiyorduk. Artık biz de üst seviyedeki takımlar gibi ayda bir buluşuyoruz. Birbirimize daha fazla alıştık. Böylelikle de oyunumuz daha akıcı oluyor. Birbirimizi daha fazla tanıdığımız için maçlarda daha iyi şeyler yapabiliyoruz. Bu yüzden bence kadın futbolunda iyi bir yere geldik." diye konuştu.

Bu sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk defa oynadığına hatırlatan 30 yaşındaki oyuncu, "Daha önce ligi takip ediyordum. Ligin kalitesi çok yükseldi. Türk oyuncular, bu gelişime büyük katkı sağladı. Sponsorlar da işin içine daha fazla girmeye başladı. Çok yoğun tempoda çalışılıyor. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, çok iyi bir seviyeye geldi. Maçlar nasıl biter bilmiyoruz. Bu da kalitenin yükseldiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ve yurt dışında oynanan futbolu karşılaştıran Melike, "Bir dönem Fransa'da oynadım. O zamanlar çok zor ve tempolu maçlar oynanıyordu. Her maç çok tempolu geçiyordu. Burada ilk 5-6 takım çok iyi. Sonrasında biraz düşüş yaşanıyor. Yine de söylediğim gibi ligin seviyesi çok iyi yere geldi." dedi.

Galatasaray'da oynadığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melike, "Türkiye'deki ilk sezonumdayım. İnanılmaz mutluyum." şeklinde konuştu.

- Türkoğlu: "Seviye olarak C Ligi'nden daha üstünüz"

Ece Türkoğlu ise Kosova ile oynayacakları iki maçın da çok güzel geçeceğini belirterek, "Gelişimimizi görebileceğiz. Türkiye'de oynayan oyuncuları var. Analizlerini de yapıyoruz. Oyuncuları da yavaş yavaş tanıyoruz. Maç, oynamadan kazanılmıyor ama biz şu anda fiziksel ve zihinsel olarak çok iyi durumdayız. Onların bir tık üzerinde olduğumuzu düşünüyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ikinci maçın İzmir'de olması bizim için çok önemli. Lig maçları ile milli takım müsabakaları farklı oluyor. UEFA Uluslar B Ligi'ne alıştık. Bu yüzden C Ligi'ne düşmek istemiyoruz. Seviye olarak C Ligi'nden daha üstünüz." ifadelerini kullandı.

Kosova maçı öncesi milli takımdaki atmosfere değinen Türkoğlu, "Heyecanlıyız. Yazın bir kamp geçirmiştik. O sırada heyecanla rakibimizi bekledik. Burası da bizim için bir ara oluyor. Takımın durumu çok iyi. Herkesin odaklandığını görüyorum. Hepimiz, işin ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. Bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Yüksek şiddetli antrenmanlar yaptık. Buraya aslında yorgun geldik ama şimdi hazır olduğumuzu düşünüyorum. Takımın enerjisi ve motivasyonu iyi. Sadece oynamak istiyoruz." diye konuştu.

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele etmenin fiziksel anlamda çok önemli olduğunu aktaran milli oyuncu, "Yurt dışından gelen oyuncularımız var. Biz, sahada fiziksel olarak güçlü olmalıyız. Teknik anlamda çok iyi oyuncuları takımda bulunduruyoruz. Çok iyi ayaklara sahibiz ama B Ligi'nde bunun aslında yeterli olmadığını ve fiziksel olarak da onların seviyesine gelmemiz gerektiğini gördük. Bu yüzden yaptığımız antrenmanlar da bizi fiziksel olarak geliştirecek çalışmalar oldu. Şu anda kendi kulüplerimizde de bu düzeyde antrenmanlar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin seviyesinin son yıllarda yükseldiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Benim 5 yıllık ABD serüvenim var. Türkiye'ye döndüğümde kadın futbolunun geldiği noktadan dolayı çok şaşırmıştım. Bunun en önemli sebepleri de büyük takımların işin içine girmesi ve milli takımın kadınlara verdiği değer. Bence seviye hala tam istenen düzeyde değil. Biz, ekip olarak yurt dışındaki ligleri de takip ediyoruz. Yurt dışında kadın futboluna verilen değeri biliyoruz. Öncesine bakıldığında bu alanda daha iyiyiz. Çok daha iyi yerlerde de olabiliriz."