A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Slovenya'ya konuk olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında yarın Slovenya'ya konuk olacak.

Sportni Park Ljubljana-Siska'daki maç, TSİ 17.30'da başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Victoria Beyer yönetecek.

Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyetiyle başlayan milli takım, daha sonra da Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yendi.

Slovenya ise Yunanistan'ı deplasmanda 2-1, İrlanda Cumhuriyeti'ni de iç sahada 4-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, topladığı 3 puanla grupta 3. sırada bulunuyor.