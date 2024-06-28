A Milli Kadın Futbol Takımı’nda İsviçre ve Macaristan maçlarının aday kadrosu belli oldu

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı’nın; 12 Temmuz’da Kocaeli’de İsviçre, 16 Temmuz’da deplasmanda Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

1 Temmuz 2024 tarihinde Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak olan Milliler, 9 Temmuz’a kadar burada çalışmalarını sürdürecek ve Kocaeli’ye geçecek. Maç gününe kadar burada çalışacak olan Milli Takım, 12 Temmuz 2024 tarihinde Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda 5. maçında İsviçre ile karşılaşacak. 13 Temmuz 2024 tarihinde Budapeşte’ye gidecek olan ay-yıldızlılar, 16 Temmuz 2024 tarihinde Macaristan ile karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak.

1. Grup’taki ilk maçında İsviçre’ye deplasmanda 3-1 yenilen, daha sonra İstanbul’da geri düşmesine rağmen Macaristan’ı 2-1 mağlup eden Milliler, Erzincan’da Azerbaycan’ı 1-0 mağlup edip, deplasmanda rakibine aynı skorla yenilmişti.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen oyuncular şöyle:



Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Narin Yakut (Fatih Karagümrük), Gülbin Hız, İlayda Cansu Kara, İlayda Civelek (Fenerbahçe), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Didem Karagenç, Kezban Tağ (Beşiktaş), Dilara Deli (Sporting Charleroi)

Orta Saha: Ebru Topçu, Eda Karataş (Galatasaray), Halle Houssein Şensizoğlu (West Ham United), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Miray Cin (Msv Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (Ud Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş)

Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe), Arzu Karabulut (Galatasaray), Mine Yıldız (Beylerbeyi Spor Kulübü), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)