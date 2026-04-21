A Milli Kadın Futbol Takımı’ndan büyük sıçrama: 7 basamak yükseldi

Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında önemli bir yükselişe imza attı. Açıklanan güncel listede milliler, 7 basamak birden çıkarak 51. sıraya yerleşti.

FIFA tarafından yayımlanan sıralamada Türkiye, 1475 puana ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, son dönemde elde ettiği sonuçların karşılığını sıralamada yukarı yönlü bir hareketle aldı.

İSVİÇRE MAÇI BERABERE BİTMİŞTİ

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Türkiye, son olarak sahasında İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sonuç da sıralamaya doğrudan etki eden karşılaşmalar arasında yer aldı.

Listenin zirvesinde İspanya Kadın Milli Futbol Takımı yer almayı sürdürürken, ABD Kadın Milli Futbol Takımı ikinci sıradaki konumunu korudu. Üçüncülükte ise İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı, Almanya Kadın Milli Futbol Takımı’nın önüne geçerek yer aldı.