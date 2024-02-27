A Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan'a konuk olacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak.

Şumnu kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı, Kosovalı hakemler Sherif Xhema ve Besfort Jahja yönetecek.

Grupta oynadığı iki maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan milli takım, 3. sırada bulunuyor.

İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan milli takım, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı.

Ay-yıldızlılar, puanı bulunmayan Bulgaristan'ı yenerek, grupta ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Milliler, gruptaki dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3 Mart Pazar günü Ankara'da ağırlayacak.