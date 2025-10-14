A Milli Kadın Hentbol Takımı, Euro Cup 2026 hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Euro Cup 2026 karşılaşmalarının hazırlıklarını Ankara'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başantrenör David Ginesta Montes yönetiminde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör David Ginesta Montes, "Euro Cup'ta iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Maç oynamak her zaman iyidir, her zaman faydalıdır. Macaristan'a karşı deplasmanda oynayacağız sonra Türkiye'ye dönüp Ankara'da Danimarka ile oynayacağız. Her iki takım da çok iyi, biliyoruz. Zorlu takımlar olacak ama tabii ki çalışmamız gerekiyor, planımıza devam etmemiz gerekiyor. Takımı bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na hazırlamamız gerekiyor ve bu haftaki ana hedefimiz de bu. Zor olacağını biliyoruz ama savaşmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Maçlara final gibi hazırlanmalı ve bunun için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlılar, Euro Cup 2026'daki ilk maçında 16 Ekim Perşembe günü TSİ 20.00'de deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

Milliler, grubundaki ikinci maçında ise 19 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Danimarka'yı konuk edecek. Bu mücadele de TRT Spor Yıldız ekranlarından izlenebilecek.