A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Tunus'u 29-28 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara'da hazırlık maçında Tunus'u 29-28 yendi.

Milli takım, Tunus ile Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 16-14 geride kapattı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tunus Milli Takımı ile Ankara'da 22 Kasım'da ortak kampa başlamıştı. Tunus ile 29 Kasım'da kampı tamamlayacak olan milliler, 1-6 Aralık tarihlerinde de Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımı, 28 Kasım'da Tunus, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde ise Slovakya milli takımları ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda ikişer hazırlık maçı oynayacak.