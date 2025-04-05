A Milli Kadın Hentbol Takımı, İstanbul'da kamp yapacak
ANKARA (AA) - 2025 Dünya Hentbol Şampiyonası elemeleri play-off turunda 10 ve 13 Nisan tarihlerinde Avusturya ile karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul'da kamp yapacak milliler, çalışmalarını Haldun Alagaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Ay-yıldızlı ekip, play-off turu ilk maçında 10 Nisan Perşembe günü Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın rövanşı, 13 Nisan Pazar günü Amasya Spor Salonu'nda oynanacak.
Milliler, rakibini elemesi durumunda tarihinde ilk kez Dünya Hentbol Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 18 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Merve Erbektaş (Csm Slatina), Halime İslamoğlu (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Ayşenur Şensöz (Üsküdar Belediyespor)
Sol kanat: Elif Sıla Aydın (Pr Koszalin), Ceylan Aydemir (Armada Praxis Yalıkavak)
Sağ kanat: Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak)
Sol oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan (Scm Universitatea Croiova), Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü), Diğdem Hoşgör (Aws Energa Szczypiorno Kalisz)
Sağ oyun kurucu: Beyza Gedik, Edanur Burhan (Armada Praxis Yalıkavak)
Orta oyun kurucu: Dönegül Bozdoğan (Csm Slatina), Gülcan Tügel (Adasokağı Spor Kulübü), Eda Nur Kılıç (Bursa Büyükşehir Belediyespor)
Pivot: Ceren Demirçelen (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Büşra Işıkhan (Piraths Handball Achenheim Truchtersheim), Nur Ceren Akgün Göktepe (Armada Praxis Yalıkavak)